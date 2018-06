Så er der et gensyn med Den Store Strikkedyst. Ti dygtige og modige strikkere fra vores del af landet er blevet udvalgt til at dyste med garner og strikkepinde.

TV SYD genudsender hver søndag sæson 2 fra 2015, så seerne kan glæde sig til gensyn med Rebecca Drewes fra Flensborg, Mette Larsen fra Blans og Connie Lage Jepsen fra Kruså og alle de andre modige strikkere over de næste otte søndage.

- Vi har fået mange forespørgsler på at lave en ny sæson af Den Store Strikkedyst, men nu har vi altså i første omgang valgt at genudsende den meget vellykkede sæson 2 her i sommer. Det nye er, at afsnittene er strammet op, så de passer i 1930-sendetiden, og at serien dermed bliver sendt på TV2 for første gang. På den måde får flere seere glæde af serien, siger TV SYDs direktør Betina Bendix.

Programmets vært, Koushi, som deltog i den første sæson af strikkedysten, er klar til at udfordre deltagerne, når der i den første opgave skal strikkes til de helt små størrelser.

I dagens anden opgave kæmper strikkerne atter mod uret, for at færdiggøre en personlig trøje.

Det er altså i TV SYD i aften klokken 19.30, du kan gense strikkernes kamp mod uret.