Giften i Grindsted: Borgmester vil mødes med miljøminister

Ib Kristensen - borgmester i Billund Kommune - er dybt bekymret over nye oplysninger fra Grindsted.

Borgerne har et omgående behov for information, og derfor er det vigtigt, at vi hurtigt kommer i dialog med ministeren Ib Kristensen, borgmester (V), Billund Kommune

- Forureningen i Grindsted er kendt af os alle. Men de oplysninger, som forskerne kommer med denne gang, er dybt bekymrende og kalder på, at vi hurtigt får afklaret, hvad de nye oplysninger betyder - og ikke mindst, hvad der skal gøres. Det skylder vi borgerne i Grindsted, siger borgmester Ib Kristensen fra Venstre.

Borgmesteren vil nu hurtigst muligt mødes med miljøminister Esben Lunde Larsen og Region Syddanmark, som er myndighed på området.

- Jeg har noteret, at regionen ikke har penge til at gøre noget her og nu, men borgerne har et omgående behov for information, og derfor er det vigtigt, at vi hurtigt kommer i dialog med ministeren, siger Ib Kristensen.

Læs også Forurening truer kæmpe grundvandsmagasin

Læs også Grindsteds undergrund er giftig

Læs også To undersøgelser: Ingen giftige dampe i husene

Læs også Grindsted Å: Massiv vinylklorid-forurening allerede i 2010

Læs også Forurening under Grindsted: Umuligt at grave sig ud af problemet