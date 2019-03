Billundbane vedtaget: Giver fortsat usikkerhed for lokale

Modstandere begræder vedtagelsen af Billundbanen. Linjeføringen er dog endnu ikke på plads, og det skaber usikkerhed.

I snart fire år har de kæmpet imod Billundbanen, og i dag ser det ud til, at slaget er tabt. Martin Fogh Skovlyst, der er stifter af Drop Billundbanen, er i dag overrasket over, at regeringen og Dansk Folkeparti har vedtaget Billundbanen som en del af deres infrastrukturplan.

- Jeg er så skuffet, at jeg imod min politiske overbevisning håber, at vi ikke får en blå regering efter næste valg, siger Martin Fogh Skovlyst til TV SYD.

Projektet med Billundbanen skal sættes i gang i 2023, og der er sat 926 millioner kroner af til banen. Den endelige linjeføring er stadig ikke på plads.

- Jeg er så ked af den her usikkerhed om, hvor linjeføringen kommer til at gå. Det har kæmpe betydning for de lokale. Og at det er vedtaget nu, betyder jo at usikkerheden kan trække endnu længere ud nu, siger Martin Fogh Skovlyst.

Dansk Folkeparti skabte tidligere på året stor tvivl om Togfondens fase 2, men i samme omgang fredede partiet Billundbanen, som var en del af fase 2. I dag valgte Dansk Folkeparti at springe fra det store tog-forlig. Men partiet mener stadig, at en togforbindelse til Billund Lufthavn er en nødvendighed.

- Billund lufthavn er Danmarks næststørste lufthavn. Med aftalen sikrer vi bedre fremkommelighed til lufthavnen. Både med bedre veje, men også med tog fra Vejle til Billund. Det bliver nemmere at komme til og fra lufthavnen, siger Kristian Thulesen Dahl i en mail til TV SYD.

Disse tre linjeføringsforslag er i spil til den kommende Billundbane. Foto: Banedanmark