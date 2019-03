Grænselandet bliver ikke kulturarv i 2020

Det danske og tyske mindretal opgiver at ansøge om at blive anerkendt som immateriel Unesco-kulturarv i år. Kravene er for omfattende til, de kan nå at lave en god ansøgning.

Det er kommet bag på det danske og tyske mindretal, hvor omfattende det er at søge om optagelse på Unescos immaterielle kulturarv-liste. Derfor er de nu blevet enige om at bruge et år mere på at udfærdige ansøgningen, skriver Flensborg Avis.

Læs også Fra drøm til ønske: Den bedste gave på vej til grænselandet

– Deadline for indlevering af ansøgningen er i marts i år. Det er en større opgave at gennemføre arbejdet med ansøgningen, end vi først regnede med, siger Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), til avisen.

Det er en større opgave at gennemføre arbejdet med ansøgningen, end vi først regnede med. Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), Sild

Det vakte ellers stor glæde i grænselandet, da Kulturministeriet den 5. februar i år meddelte, at de indstiller det dansk-tyske grænseland til at blive optaget på Unescos liste over såkaldt immateriel verdensarv i 2019.

- Livet i grænselandet er unikt. Det samarbejde, der har været mellem mindretal og flertal på begge sider af grænsen, er i en verden med store grænsekonflikter en kæmpe inspiration, sagde kulturministeren i begrundelsen til TV SYD.

Ansøgningen udsættes

Den slesvig-holstenske mindretalsrådgiver, Johannes Callsen (CDU), har ifølge Flensborg Avis kontaktet kulturminister Mette Bock (LA), for at få tilsagn til, at ansøgningen først sendes i 2020, og at den eventuelle godkendelse først vil kunne komme i 2021.

Ministeren har svaret avisen, at det er den rigtige beslutning, selvom det ville være fantastisk at opnå godkendelse i 100-års jubilæet for genforeningen. Den samme holdning har Knud-Erik Therkelsen, som er generalsekretær i Grænseforeningen.

Det er meget bedre at bruge tid på en grundig ansøgning end at sende noget forhastet makværk. Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.

- Jeg har stor respekt for beslutningen. Grænselandet fortjener at blive verdensarv, så det er meget bedre at bruge tid på en grundig ansøgning end at sende noget forhastet makværk, siger Knud-Erik Therkelsen til TV SYD.

Unesco er FN’s organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation.