Grindsted-rektor: Det går ud over os

Færre elever søger ind på det almene gymnasium STX. Og det kan få konsekvenser for de mindre gymnasier.

I år har Grindsted Gymnasium og HF 16 gymnasieklasser. Næste år har de 15 klasser.

Det er et tal, man genkender på landsplan.

4,6 procent færre elever søgte i år ind på det almene gymnasium STX i forhold til sidste år. I Region Syddanmark er tallet 6,4 procent lavere end sidste år, og det kan få konsekvenser for de mindre gymnasier som Grindsted Gymnasium og HF.

Der er en tendens til, at nogle af de elever, der bor i yderkanterne af kommunen, drager mod de større byer, hvor der er cafeliv, shopping og sådan noget. Gitte Vest Barkholt, rektor, Grindsted Gymnasium

- Der er en tendens til, at nogle af de elever, der bor i yderkanterne af kommunen, drager mod de større byer, hvor der er cafeliv, shopping og sådan noget.

Det er selvfølgelig det, vi er oppe imod, siger Gitte Vest Barkholt, rektor, Grindsted Gymnasium

rektor, Grindsted Gymnasium og understreger, at det også kan få konsekvenser for andre uddannelser i yderkanten, der måske også må lukke.

Kan blive alvorligt

Spørger man skolens elevrådsformand, så er det en klar fordel ikke at skulle forlade sin by for at komme i skole, men det klasserne kan også blive for små på de mindre gymnasier.

- Klasserne og holdene kan blive for små til, at man har en ordentlig gruppedynamik, og det kan også gøre noget for det sociale, siger Cecilie Vibe-Pedersen, elevrådsformand, Grindsted Gymnasium.

Danske Regioner forudser, at frem mod 2030 vil der være færre danskere i alderen mellem 16 og 19 år, og det kan øge presset på gymnasier som i Grindsted.

- Det skal jo ikke være sådan, at antallet af elever bliver ved med at falde, for så kan det jo gå hen og blive rigtigt alvorligt, hvis ikke man gør noget fra politisk hold, siger Gitte Vest Barkholt, rektor, Grindsted Gymnasium

rektor, Grindsted Gymnasium

