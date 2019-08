Hausgaard hyldet: Sønderjyderne er et fantastisk disciplineret publikum

Entertaineren Niels Hausgaard hyldet med fødselsdagskoncert på Tønder Festival fredag eftermiddag.

Niels Hausgaard er om nogen synonym med Tønder Festival. Den snart 75-årige entertainer og samfundsrevser har næsten været fast inventar på Tønder Festival gennem de seneste mere end 40 år. Fredag blev han hædret med en fødselsdagskoncert ved Tønder Festival, hvor der var mødt så mange mennesker op i det store telt, at noget af publikum måtte skiftes ud, for at flere kunne få et glimt af scenen og showet.

Hausgaard nyder specielt at optræde i Sønderjylland, og TV SYD mødte vendelboen før koncerten for at snakke om fødselsdag, Tønder Festival og sønderjyder.

På spørgsmålet, om man det ville være fair at kalde ham en vendelbo på afveje i Sønderjylland, svarer han:

- Nej, det kan man nemlig ikke, fordi i gamle dage, da jeg lavede alting på dialekt, var Sønderjylland et af de gode steder for mig, siger han og uddyber:

- Jeg forstår selv rigtig godt sønderjysk. Det har jeg altid gjort, uden at jeg kendte noget til det. Og jeg tror også, at sønderjyderne forstår rigtig godt vendelbomål. Er det ikke sjovt?

Han har det med sine egne ord som en fisk i vandet hernede. Faktisk adskiller sønderjyder sig fra folk i andre dele af landet.

- Sønderjyderne er et fantastisk og disciplineret publikum. De er jo et foreningsfolk, der er vant til at gå til ting, og når de er der, er det det, de beskæftiger sig med, fortæller Niels Hausgaard, der mener, at han derfor skal arbejde hårdere for at få opmærksomheden andre steder i landet.

Festival lød lidt smart

Niels Hausgaard var ikke til den første festival i 1974. Netop betegnelsen “festival” var et forholdsvis nyt udtryk dengang.

- Jeg kan huske, Carsten (Panduro, red.) ringede til mig. Da vidste jeg ikke, hvad en festival var, og jeg synes bare, det lød lidt smart. Så tænkte jeg, nej, det gider jeg ikke, husker han.

Sidenhen er det blevet til optrædender ved næsten hver eneste festival i Tønder - gerne med adskillige hvert år.

- Jeg starter min turné efter nytår hvert år, og det er da hver gang med meget inspiration herfra, fortæller veteranen, der faktisk godt kan lide, når der eksisterer en risiko for, at noget går galt.

- Jeg kan godt lide der, hvor det er farligt. og man kigger ned, og sikkerhedsnettet er der ikke. Sådan er det som regel for mig på Tønder Festival, griner han.

02:31 Niels Hausgaard sluttede selv sin fødselsdagskoncert på Tønder Festival af med denne sang. God fornøjelse - især med omkvædet. Foto: Lucas Mæng, TV SYD Luk video

Næste gang blir det Allan Olsen

Fredag sagde festivalen tak med en fødselsdagskoncert, hvor nogle af Hausgaards musikalske samarbejdspartnere gennem tiderne optrådte med ham. Blandt andre Steffen Brandt, Signe Svendsen og Allan Olsen med Huxi Bach som konferencier.

En efter en gik kunstnerne på scenen og gav to numre som en hyldest til Hausgaard. Til sidst var det Hausgaards tur til at modtage publikums applaus.

Til stor morskab for de flere tusinde tilskuere sang han en sang om, at ham Hausgaard er blevet for gammel, kedelig og lang i spyttet. Omkvædet lød: Jeg vil aldrig til koncert med Hausgaard mere - det blir nok Allan Olsen næste gang.

Tillykke!