Her er Danmarks stærkeste whisky - og den er revet væk

Årets whisky-messe blev i dag afholdt i Kolding, og her blev Danmark stærkeste whisky lanceret.

Den er mørk i en gennemsigtig flaske og lavet på let bøgerøget malt. Der er 19 af dem. Bare én koster 1875 kroner. Den hedder Rocket Man From Everywhere.

Der er selvfølgelig tale om Danmarks stærkeste whisky med sine knap 70 procent alkohol – og så er den blevet revet ned fra standen til årets Whiskymesse, der begyndte og sluttede lørdag.

Det er Nyborg Destilleri, der har produceret Rocket Man, som blev vist frem for alle whisky-elskerne i Sydbank Arena i Kolding i dag.

- Dem, der har fået chancen for at købe én af de 19 flasker, der var i dag, skal lege med whiskyen, så de kan se, hvordan smagen udvikler sig, fortæller Kim Møller-Elshøj, der er blender og Storyteller ved Nyborg Destilleri.

Whisky lokker folk til

Det er på ingen måde alle messens besøgende, der har haft mulighed for at købe nogle af de dyrebare dråber. For hele 2500 personer har besøgt messen i dag, og der er faktisk flere og flere, der får øjnene op for, hvad whiskyen kan, mener arrangøren bag whiskymessen Ulrik Bertelsen.

- Vi oplever helt klart, at folk har en stor interesse og gerne vil vide noget om de produkter, der er her i messen. Vi kan se, at de stiller spørgsmål ved de forskellige stande, siger han.

Whiskymessen har eksisteret siden 2001, og den blev første gang holdt i Park Hallen i Kolding. Det er Danmarks største whisky-event. Og i år kan man opleve udstillere, der kommer helt fra blandt andet Cuba og Skotland.

SJOVE FAKTA OM WHISKY Whisky er lavet er vand, byg og gær.

Whiskey staves sådan i Skotland. I USA og Irland staves whisky uden bogstavet e.

Whisky skal lagre i minimum tre år.

Den skal være på mindst 40 procent alkohol.

En whisky-dag udvikler sig

Men der er også én, der ikke har transporteret sig helt så langt for at komme til whiskymessen. Dette er Finn Slemming, der selv kommer fra Kolding.

- Det er en rigtig hyggelig messe. Jeg kommer her for at se, hvad der er af nyheder. Jeg har for eksempel lige smagt en ny specialøl, som jeg virkelig godt kunne lide, siger Finn Slemming.

Der er nemlig ikke kun whisky ved whiskymessen. Her er alt lige fra øl til gin og til rom. Med så mange alkohol-valg kan det være svært at holde sig tilbage. Det er noget, Finn Slemming oplever.

- Hvis man har været her hele dagen, kan man jo se hvordan folk udvikler sig. Folk har ikke helt den samme gangart, når de skal hjem igen, fortæller han.