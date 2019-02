Her er, hvad vi ved om etapen mellem Vejle og Sønderborg

Etapen bliver kørt d. 4 juli 2021, og den bliver omkring 170 kilometer lang. Og den går forbi Jellingstenene.

Tour de France er en sportsbegivenhed for sig. Løbet transmitteres i 190 lande og har rundt regnet 3,5 milliarder tv-seere under løbet. Det forventes, at over 900.000 tilskuere vil overvære løbet, når feltet kører gennem Syd- og Sønderjylland.

Eksponeringsmulighederne er enorme, og Syd- og Sønderjylland har mulighed for at tage sig ud fra sin bedste side. Men spørgsmålet er, hvad de mange tilskuere og seere så kommer til at se fra vores landsdel?

Der er endnu ikke præsenteret nogen præcis rute, men vi ved, at den går fra Vejle og til Sønderborg, at den bliver omkring 170 kilometer lang, og bliver kørt d. 4 juli 2021.

På pressemødet på Københavns Rådhus nævnte statsministeren og kronprinsen også Jellingestenene. Her blev også nævnt den legendariske Kiddesvej i Vejle. I en video, der kort præsenterede ruterne på pressemødet, blev tredje etape beskrevet med få ord. Men det blev fremhævet, at ruten består af ’brede veje med få forhindringer’ og med ’lufthavn fem kilometer fra mållinjen’.

Jelling bliver også nævnt i en pressemeddelelse fra Region Syddanmark. De skriver i en kort beskrivelse af etapen, at ruten vil passere Jellingestenene og Christiansfeld, der begge er en del af UNESCO’s verdensarv.

Det lader til, at rytterne skal en tur forbi Jelling og Jellingestenene Foto: Palle Hedemann, Scanpix

Formanden for Kolding Bicycle Club har fra Danmarks Cykle Union fået bekræftet, at ruten går gennem Christiansfeld. Ifølge formanden, så vil etapen også komme til at gå igennem Kolding by. Det skriver JydskeVestkysten.

I en pressemeddelelse fra Sønderborg Kommune skriver, at der arbejdes på en rundtur forbi en række af Sønderborg seværdigheder og smukke områder, bl.a. Dybbøl Mølle og Sønderborg Slot.

Det er ikke meldt ud, hvornår de præcise beskrivelser af ruterne bliver præsenteret.

Opdateres..