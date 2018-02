Horsens og Hedensted går med i kultursamarbejde

Europæisk Kulturregion hedder et nyt kultursamarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner, der indtil nytår var sammen om kulturhovedstadsåret.

Region Midtjylland og de 19 kommuner med bl.a. Horsens og Hedensted aftalte i november at fortsætte det samarbejde på kulturområdet, der blev skabt i forbindelse med, at Aarhus sidste år var europæisk kulturhovedstad.

Nu har de 20 samarbejdspartnere efter et opstartsmøde i Silkeborg lagt sig fast på navnet "Europæisk Kulturregion".

Jeg er overbevist om, at vi også i fremtiden kan løfte hinanden på kulturområdet. Europæisk Kulturregion er et ambitiøst samarbejde. Anders Kühnau, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, (S), Horsens

Fokus bliver på borgerrettede events, der dyrker samarbejdet, sikrer geografisk spredning og har internationalt perspektiv, og der vil være aktiviteter allerede i løbet af 2018. Derudover ligger det nu fast, at der i løbet af sommeren 2019 afholdes en stor kulturevent, der skal kunne samle borgere på tværs af Midtjylland.

- Det er fantastisk, at regionens 19 kommuner med hver deres unikke profiler bakker op om at sikre arven efter Aarhus 2017, og jeg er overbevist om, at vi også i fremtiden kan løfte hinanden på kulturområdet. Europæisk Kulturregion er et ambitiøst samarbejde, som vi satser målrettet på fra regionens side, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau, (S), Horsens, i en pressemeddelelse om Europæisk Kulturregion.

Samarbejdet finansieres af kommuner og region i fælleskab på den måde, at kommunerne bidrager med én krone pr. borger og regionen med samme beløb. Derudover afsætter Region Midtjylland to årsværk til samarbejdet, ligesom der er mulighed for at målrette penge fra regionens kulturudviklingsmidler til projekter i Europæisk Kulturregion.