F35 støj: I aften bliver naboerne klogere på støj fra nye jagerfly

Efter flere forsinkelser er Forsvarsministeriet torsdag aften klar til at offentliggøre støjberegninger for de nye F35 fly. Det sker på et borgermøde i Vojens, men mødet giver ikke afklaring på, hvem der skal opkøbes eller støjsikres.

Hvor meget støjer de kommende F35 jagerfly - og hvad betyder støjen for naboerne ved Flyvestation Skrydstrup. Hvem skal opkøbes, og hvem skal ha' støjsikret deres ejendomme. Det er de spørgsmål, naboerne har stillet igen og igen. Torsdag aften løfter forsvarsministeriet sløret for en del af svarene. På et borgermøde i Vojenshallerne vil ministeriet offentliggøre de endelige støjberegninger - beregninger som er blevet udskudt flere gange til stor frustration for de borgere, der fremover skal leve med støjen fra de nye jagerfly. Læs også Forsinkede støjberegninger endelig klar: Men borgere ved stadig ikke, hvad der skal ske med deres hjem Ministeriet er imidlertid ikke klar med den såkaldte kompensationsmodel, der skal give svar på hvilke ejendomme, der skal opkøbes p.g.a. for meget støj og hvilke, der kan nøjes med støjsikring. Svarene på de spørgsmål er ministeriet først klar med efter sommerferien. Mødet begynder kl. 19 i aften - tilmelding er ikke nødvendig.