Sommerhusejere kunne ånde lettet op, da et højt ønsket dige blev indviet

Prisen for diget er på 5,5 millioner kroner. Staten har støttet med lidt over 1,1 millioner kroner, mens beboerne selv har betalt resten. Uden beboernes betaling var diget ikke blevet en realitet.

Lovgivningen for kystbeskyttelse siger nemlig, at det er dem, som kystsikringen er til direkte eller indirekte gavn for, der skal betale sikringen. Her skal dem, der betaler mest betale 15.000 kroner.

- Beboerne herude har betalt forskellige niveauer, og niveauerne har været til diskussion flere gange, og der har ikke været enighed hele vejen igennem. Men Jeg er sikker på, at den sidste beslutning, der var der næsten konsensus om, at nu skal det være siger Egon Sørensen.

Andre steder hungrer efter kystsikring

Hvor man ved Høll Strand ikke skal være nervøs for voldsomme oversvømmelser, så har man ved Kelstrup Strand nær Haderslev de seneste dage haft et større oprydningsarbejde i gang.

Sommerhusejere var onsdag vidne til massive oversvømmelser i området. Her er der også blevet efterspurgt kystbeskyttelse, men ligesom ved Høll Strand indtil sidste år, har der været uenigheder om, hvem der skal betale regningen.