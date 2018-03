Irene bor bedst i bofællesskab

Fem familier har stiftet deres eget lille samfund på to nedlagte gårde ved Broager. Blandt dem er Irene Sanchez Lorenzen, der tror på, at Økosamfundet Soleng har en lys fremtid.

Det er drømmen om at få et liv med mere fritid og mindre stress, der for godt to et halvt år siden fik Irene Sanchez Lorenzen til at flytte til den lille landsby Gammelgab ved Broager.

Her bor familien i dag med fire andre familier, der alle foretrækker at bo sammen i fællesskab.

- Ideen er at leve sammen og blive selvforsynende, for med de klimaforandringer der er, bliver vi nødt til at gøre noget, siger Irene Sanchez Lorenzen til TV SYD.

To familier bor i midlertidige hus. De håber at begynde at bygge til sommer. Foto: Ole Møller, TV SYD

Familien flyttede for nogle år siden fra Århus til Sønderborg for at komme tættere på bedsteforældrene. Her købte de først en kolonihave, og det var her, planerne om et økosamfund begyndte at vokse.

- Fire af de fem familier, der foreløbig bor her, har børn, og det er ikke mindst på grund af dem, vi har valgt at bo sammen på den her måde. Her har de altid nogen at lege med, og vi hjælper hinanden med f.eks. børnepasning, siger Irene Sanchez Lorenzen til TV SYD.

Soleng er foreløbig det eneste økosamfund i Sønderjylland, og der er stadig plads til flere beboere. Målet er at nå op på 18 familier, der alle bygger deres eget hus på den jord, der hører til de to gårde.

Her er vi fælles om tingene og er afhængige af hinanden, og det kan jeg godt lide. Irene Sanchez Lorenzen, Økosamfundet Soleng

Lige nu er der flere interesserede familier. Men det tager tid bl.a. fordi, at flere først skal have solgt det hus, de bor i.

Irene Sanchez Lorenzen håber, at de kan gå i gang med at bygge de første huse til sommer, og hun er slet ikke i tvivl om, at bofællesskabet er det bedste for familien.

- Når man bor inde i Sønderborg, kan man godt bo tæt på andre, uden at man taler sammen. Her er vi fælles om tingene og er afhængige af hinanden. Det kan jeg godt lide, fortæller Irene Sanchez Lorenzen.

Økosamfundet Soleng satser på at blive selvforsynende med de fleste råvarer. Foto: Ole Møller, TV SYD

