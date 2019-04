Kæmpe biljagt på motorvejen

Politiet jagtede en 25-årig mand, som vurderes at være psykisk syg. Forinden var han ved at påkøre folk i Horsens og true andre med en økse.

Sidst på eftermiddagen blev en 25-årig anholdt ved en omfattende politiaktion på motorvejen. Det skete kort før klokken 16.00 ved frakørsel 58 ved Løsning.

Ifølge Sydøstjyllands Politi var manden tidligere på dagen gået amok både i Horsens og Hornsyld, og derfor var der op mod 20 politibiler involveret i biljagten gennem tre politikredse.

Dramaet begyndte i Horsens klokken 12.30, hvor manden kørte sin bil direkte hen mod nogle personer, der ventede ved et busstoppested på Svanes Plads. I andre gader skulle han have truet flere personer med bank og knust alle ruderne på en parkeret bil. Men det var kun begyndelsen.

Angreb med økse

Klokken 13.37 blev politiet alarmeret om, at manden var ved at bryde ind i et hus på Bakkevej i Hornsyld med en økse. Han kendte de personer, som bor i huset, forklarer politiet. Beboerne nåede heldigvis ud, inden manden kom ind.

- Han kender både beboerne i huset og personerne ved busstoppestedet i et eller andet omfang. Vi ved ikke endnu, hvad motivet er, og spørgsmålet er, om der overhovedet er noget rationelt motiv hans tilstand taget i betragtning, siger vagthavende Jeppe Thranum til Vejle Amts Folkeblad.

Spærrede motorvejen

Efter en omfattende politijagt helt til Hobro, vendte manden sin bil og kørte igen mod syd. Derfor fik politiet spærret motorvejen af ved Hedensted, så de kunne fange ham ved afkørsel 58 i Løsning.

- Anholdelsen foregik helt udramatisk. Men vi valgte af sikkerhedshensyn kortvarigt at spærre motorvejen, så vores patruljevogne kunne få fred til arbejdet, siger Jeppe Thranum til Ekstra Bladet.

Politiet trak pistolerne under anholdelsen, fordi manden blev vurderet som farlig. Manden er nu hos politiet og skal selvfølgelig undersøges af en læge, så man kan vurdere hans mentale tilstand.