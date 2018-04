Kæmpe kontrast: Her kørte fotovognen forgæves og her klippede de løs

Blitzen gik ikke en eneste gang, da mere end 900 bilister kørte forbi en fotovogn i Padborg. Helt anderledes så det ud i Mølby.

Selvom Padborg ofte lægger bane til vilde racerløb, ser det ud til, at bilisterne holder sig i skindet uden for racerbanen. Det gælder i hvert fald for de mere end 900 bilister, der tirsdag kørte forbi en af politiets ATK-vogne, da den gjorde holdt ved en skole i byen. Der lød nemlig ikke et eneste klik fra udstyret i fotovognen, og ikke en eneste bøde blev skrevet. Den tomme bødeblok generer dog ikke Syd- og Sønderjyllands politi det mindste. De glædes over den fornuftige kørsel.

Læs også Politiet takker bilister: Fotovogn måtte tomhændet hjem

- En glad AKT-operatør takker for den pæne kørsel, og fordi I passer godt på skolebørnene og skolepatruljerne, skriver de på Twitter.

ATK ved Lyreskovskolen i Padborg. 900 passerede køretøjer og 0 blitz. En glad ATK operatør takker for den meget pæne kørsel og fordi i passer godt på skolebørnene og skolepatruljerne #atk #politidk pic.twitter.com/9BLaG8nA7V — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 24, 2018

Så pænt så det ikke ud i den lille landsby Mølby i Haderslev kommune. Her var speederfødderne generelt lidt tungere. Fotovognens besøg tirsdag endte ud i hele 50 hastighedssager. Der blev uddelt 19 klip, og en enkelt bilist fik en betinget frakendelse af kørekortet. Selvom det er en byzone, blev den højeste hastighed målt til 86 kilometer i timen.

Ifølge politiet er det altså ikke uden grund, at borgerne i Mølby bekymrer sig om hastigheden i byen.

Borgerne i mølby er stadig utrygge p.g.a. alt for hurtig trafik gennem byen. Absolut ikke ubegrundet. Måling i dag resulterede i ikke mindre end 50 hastighedssager, heraf hele 19 klip og en enkelt betinget frakendelse. Hh 86 km/t. #ATK #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) April 24, 2018

Læs også Grus i pengemaskinen: Fotovogne står på ulykkesveje