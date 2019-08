Omstridt prøve: Kan du bestå folkeskolens nationale test?

De nationale test er under en del kritik, så nu søger Esbjerg Kommune om dispensation fra prøverne. Men hvordan er testen? Find ud af det her.

De nationale test virker ikke, som de skal. Testen giver ikke eleverne mulighed for at vise det niveau, som de ligger på. De er spild af tid.

Det er nogle af de kritikpunkter som forskere på området havde i en artikel om folkeskolen.dk bragte den 2. april i år.

De nationale tests, som blev indført under Lars Løkke Rasmussens (V) regering i 2010, har efterhånden fået en del kritik. Professor i fagdidaktik og IT ved Århus Universitet sagde søndag til TV2 at prøverne:

- Er ubrugelige som pædagogisk værktøj og spild af tid i den form, som testene har nu.

Målet med de nationale test var at sammenligne elevens faglige evner med elver i resten af landet. Det skriver Undervisningsministeriet på deres hjemmeside.

Netop testens ringe evne til at måle elevernes faglige niveau er grunden til, at Esbjerg Kommune har søgt om dispentiation fra testen, indtil der findes et bedre alternativ.

Men hvordan fungerer testen, og hvilke spørgsmål kan folkeskoleelverne komme ud for?

Tag en demotest og find ud af det.