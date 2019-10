Ripenser efter brev fra minister: Klapbro er på vej til at blive droppet

Kære Klaus J. B. W. Sandfeld



Tak for din henvendelse og lykønskning af den 29. juli 2019, hvori du fremhæver udfordringer ved projekt om anlæg af en klapbro over Ribe Å. Indledningsvis vil jeg gerne beklage mit sene svar.



Den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti besluttede med aftale af 26. august 2016 at etablere en klapbro over Ribe Å som et led i projektet om udbygning af Rute 11 i Ribe.



Vejdirektoratet udbød i april 2019 opgaven om anlæg af klapbro som en totalentreprise. På baggrund af en prækvalifikationsproces blev fem entreprenører udvalgt til at afgive tilbud på projektet. Ingen af de prækvalificerede entreprenørvirksomheder afgav imidlertid bud på opgaven, da de ikke mente, at det var muligt at udføre projektet inden for den givne økonomiske ramme.



Anlæg af en klapbro forudsætter dermed, at anlægsopgaven genudbydes, og at rammen til anlæg af klapbroen udvides ved anvendelse af de reserver, der er afsat til det samlede projekt om udbygning af Rute 11 i Ribe. Det vil i givet fald betyde, at der ikke ville være reserve til rådighed til at håndtere situationer, hvor de øvrige projektrisici ved projekt om udbygning af Rute 11 i Ribe måtte materialisere sig.



Med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip – og under hensyntagen til, at den samlede projektbevilling ikke overskrides – har jeg derfor meddelt Vejdirektoratet, at genudbud af opgaven om anlæg af klapbro over Ribe Å i første omgang må afvente, at det øvrige projekt for udbygning af Rute 11 i Ribe er så fremskredent, at risikoen for, at de øvrige projektrisici materialiserer sig, vurderes ikke at være væsentlig.



Beslutningen har ikke betydning for den øvrige del af projektet om udbygning af Rute 11 i Ribe. Når projektet er mere fremskredendt vil der være grundlag for at vurdere genudbud af opgave om klapbro over Ribe Å.