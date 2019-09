Kommunalt ansatte får mundkurv på: ”Hold dig fra pressen”

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), anerkender, at kommunens ansatte godt må tale med pressen, men han indrømmer ikke fejl.

Ét Powerpoint-slide har sat spørgsmålstegn ved Esbjerg Kommunes ansattes ytringsfrihed.

Til en temadag for de ansatte i Kommunens familieafdeling blev de ansatte præsenteret for sætningen ”Hold dig fra pressen”. Det har fået Anne Marie Geisler Andersen, byrådsmedlem for Radikale Venstre i Esbjerg Kommune til at rette en skarp kritik mod kommunens ledelse.

- Det er simpelthen ikke i orden, og i stedet for at tage afstand fra det, forsøger man at forklare, forsvare og retfærdiggøre det, siger Anne Marie Geisler Andersen til TV SYD.

Ugeavisen Esbjerg er kommet i besiddelse af et billede fra oplægget, og ifølge deres dækning af sagen krænker formuleringen de ansattes ytringsfrihed.

- Det virker som en mundkurv, når en leder stiller sig op overfor medarbejdere og giver kategoriske meldinger, der lyder ”gå ikke den politiske vej” og ”hold dig fra pressen”. Det lyder som en befaling, og det er i lodret strid med offentlige ansattes ytringsfrihed, siger Oluf Jørgensen, jurist og offentlighedsrådgiver ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, til Ugeavisen Esbjerg.

Ifølge Anne Marie Geisler Andersen er det et grundlæggende demokratisk problem for byrådet, hvis ikke kommunens ansatte tør udtale sig.

- Det er et kæmpe problem, at de ansatte ikke tør deltage i debatten. Byrådets beslutninger bliver bedre på et oplyst grundlag, og hvis de uheldige ting bliver tysset ned, så får vi ikke et retvisende billede. Det er et grundlag for demokratiet, siger hun.

Ikke en fejl, men burde være formuleret anderledes

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), kan godt forstå, at nogle ansatte føler, at deres ytringsfrihed er blevet krænket, men han understreger også, at ansatte i Esbjerg Kommune godt må udtale sig til pressen.

- Jeg havde da nok formuleret det anderledes, men jeg synes det er meget vigtigt, i hvilken kontekst det er brugt, og hvad der er sagt samtidig med, siger Jesper Frost Rasmussen til TV SYD

Hvorfor er det så svært at indrømme, det var en fejl?

- Vi har kommunikeret til alle vores ansatte, og vi har beklaget, at det er foregået. Så den kommunikation går direkte den vej, og den behøver ikke gå via TV SYD. Der er sendt klare signaler ud om, at selvfølgelig må man gerne kontakte medierne, så det synes jeg ikke, der er nogle problemer i, siger han.

Tilbage i januar måned udtalte ombudsmanden kritik af Aabenraa Kommune, fordi kommunen ikke havde respekteret ansattes ytringsfrihed.