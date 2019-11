Kommune nedlægger 141 stillinger

Der skal spares i Kolding Kommune. Pengene er små de kommende fire år, hvor der bliver omkring 170 mio. kroner mindre til servicen.

30 af millionerne er allerede fundet på socialområdet, og nu varsler kommunen, at 141 stillinger vil blive nedlagt som en konsekvens af det stramme budget for 2020.

Kolding Kommune er en stor arbejdsplads med omkring 7.500 ansatte. De 141 stillinger fordeler sig mellem medarbejdere, der er varslet afsked og ledige stillinger, der ikke bliver genbesat. Hovedparten er fuldtidsstillinger, men tallet dækker også over eksempelvis ungarbejdere, der arbejder ganske få timer.

Tallet på de 141 stillinger er ikke endeligt, idet der de kommende to-tre uger er såkaldt partshøring, hvor de forskellige faggrupper skal inddrages.

Udover at nedlægge stillinger skal forældrebestyrelserne forholde sig til, om de med egenbetaling vil fortsætte med køkkenhjælp i institutionerne.

Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at den har valgt hurtigt at varsle opsigelserne, så det får større effekt for næste års budget.

- Vi har arbejdet hurtigt efter byrådsbeslutningen, hvorfor at medarbejderne hurtigt er blevet varslet. Dels for at sikre at budget 2020 holder, og dels for at skabe tryghed ved de medarbejdere der er tilbage, forklarer kommunaldirektør Thomas Boe.

Opdateres.