Korskærparken ryger af ghettolisten

Regeringens nye ghettoliste offentliggjort. Borgmester glad for, at det endelig lykkes at komme af listen.

Korskærparken i Fredericia opfylder ikke længere kriterierne for at være en ghetto og bliver således heller ikke et hårdt ghettoområde på årets liste over ghettoområder i Danmark.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet offentliggjorde lørdag middag ghettolisten for 2018. Og det er første gang Korskærparken ikke figurerer på den.

Dagens melding vækker begejstring hos borgmester Jacob Bjerregaard (S).

- De er vi rigtig glade for. Der har også været ydet en solid indsats fra boligforeninger, kommunen og borgerne, så det er en lettelse i dag, at vi er røget af den liste, siger han til TV SYD.

Korskærparken i Fredericia er altså ikke længere på ghettolisten, men optræder dog stadig på listen over udsatte områder i Danmark i kraft af, at området opfylder to af fire kriterier herfor.

De tre lister Ghettolisten: 29 boligområder, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent og desuden opfylder to af fire andre kriterier. Hårde områder: 15 af de 29 boligområder, som har været på ghettolisten de senste fem år. Udsatte områder: De 29 boligområder fra ghettolisten samt boligområder, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande IKKE overstiger 50 procent. Se mere

På listen over ghettoområder pr. 1. december 2018 er der 29 boligområder, som opfylder de nye ghettokriterier – heraf karakteriseres 15 områder som hårde ghettoer. Der er 43 udsatte boligområder.

I Syd- og Sønderjylland optræder der stadig seks boligområder på ghettolisten:

Finlandsparken (Vejle)

Munkebo (Kolding)

Skovvejen/Skovparken (Kolding)

Stengårdsvej (Esbjerg)

Sundparken (Horsens)

Nørager/Søstjernevej m.fl., (Sønderborg)

De første fem områder er på listen over hårde ghettoområder. Definitionen på et hårst område er, at området har været på ghettolisten de seneste fem år.