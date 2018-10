Kræftramte Morten: - Støtten betyder rigtig meget

41-årige Morten Løvstad Pedersen er ramt af uhelbredelig lymfekræft. Men støtten fra Give Gymnastikforening gør ham glad.

Der var efter en gymnastikøvelse for godt et år siden, at Morten Løvstad Pedersens liv pludselig blev forandret. Efter en salto fik den 41-årige servicemedarbejder ondt i ryggen. Lægerne troede først, at det var en diskusprolaps, men det viste sig efterfølgende, at han var ramt af lymfekræft.

- Situationen er den, at jeg er uhelbredelig syg, og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har tilbage sammen med min familie, siger Morten Løvstad Pedersen til TV SYD.

Morten Løvstad Pedersen håber, der bliver fundet en metode, der kan helbrede ham. Foto: Ole Møller, TV SYD

Sygdommen betyder, at han ikke længere kan fungere som instruktør i Give Gymnastikforening, men han kommer stadig i idrætshallen og er i dag en slag legeonkel for børnene på Jump Stars.

Dagens indsamling i gymnastikforeningen blev netop sat i værk på grund af Morten Løvstad Pedersen sygdom.

- Det betyder rigtig meget for mig og også for min familie, og jeg håber stadig, at der på et tidspunkt i mit liv kommer nogen, og siger Morten, vi har lige nøjagtig metoden til at helbrede dig, siger Morten Løvstad Pedersen til TV SYD.