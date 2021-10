Knæk Cancer-indsamling slår alle rekorder

Vært med personlig historie om kræft

Værterne Louise Wolff, Andrea Elisabeth Rudolph og Natasja Crone stod i spidsen for showet.

Andrea Elizabeth Rudolph er selv lige kommet ud af et kræftforløb og fik sin sidste strålebehandling fredag.

Hun blev derfor flere gange berørt under showet, men fortalte, at hun var glad for at kunne stå på scenen lørdag aften.

- Jeg er ekstremt træt, men jeg er så glad for at være med her i aften, sagde hun.

- Jeg er vildt glad for at kunne gøre en forskel.