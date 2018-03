Lokal biavler håber på pesticid-forbud

Medlemmer fra Horsens og Omegns Biavlerforening på inspirationstur. Formanden for foreningen håber på et EU-forbud af insektmidler, der skader bierne. Foto: Hans-Jørgen Kruse Rasmussen

Hans-Jørgen Kruse Rasmussen har avlet bier i 20 år og er formand for en lokal biavlerforening. Han håber, at EU forbyder en række insektmidler, der er farlige for bier.