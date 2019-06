Mad for millioner: Lokale kendisser hjælper overvægtige børn ved at servere gourmetmiddag

Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund hjælper børn der mistrives til et bedre liv. Nu får de – endnu - en stor gave.

604.719 kroner.

Det er beløbet, der blev samlet ind til Julemærkehjemmet Fjordmark torsdag aften mellem klokken 18.00 og 22.41 på Restaurant Bind i Sønderhav.

Arrangementet løber af stablen for 11. gang, og ligesom tidligere år skal pengene støtte børnene på hjemmet – og hjælpe dem ud af:

Overvægt

Mobning

Ensomhed

Lavt selvværd

Det sker med fokus på fællesskab, bedre trivsel, kost og motion – og deraf følgende vægttab.

Mad for millioner

Siden 2009, hvor de første middage blev serveret på Restaurant Bind, er der indsamlet 3.772.990 kroner. Konceptet er enkelt og effektivt.

Madglade gæster spiser gourmetmiddag – og donerer penge.

Tjenerne er kendte personer fra lokalområdet

Donationerne sikres med auktioner

Overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmet Fjordmark

Blandt de kendte tjenere ved årets indsamling var Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V), Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S) og bestyrelsesformand Mogens Therkelsen fra speditionsfirmaer H. P. Therkelsen.

Vi er så glade og stolte – og kan ikke få armene ned. Pia og Christian Bind, Ejere, Restaurant Bind, Sønderhav

Julemærkefonden modtager kun et lille offentligt tilskud. De er derfor afhængig af salget af julemærker, gaver og bidrag fra virksomheder, fonde og privatpersoner, for at kunne drive de fem Julemærkehjem i Danmark.

Millionstøtte gennem årene 2009: 42.600 kroner

2010: 80.775 kroner

2011: 104.000 kroner

2012: 169.075 kroner

2013: 197.590 kroner

2014: 250.000 kroner

2015: 333.813 kroner

2016: 732.882 kroner

2017: 500.000 kroner

2018: 757.536 kroner

2019: 604.719 kroner I alt: 3.772.990 kroner Kilde: Restaurant Bind Se mere

Pengene fra indsamlingen går ubeskåret til Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund. Foto: Restaurant Bind