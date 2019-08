Iltsvind ved Haderslev Fjord: Lystfiskere frygter det værste

På grund af vejret i den seneste tid har der været iltsvind ved Haderslev Fjord. Det bekymrer formanden for Sønderjysk Sportsfiskerforening, Preben Nielsen.

- Det er meget, meget bedrøveligt at se, at fjorden ser ud, som den gør her. Det burde jo være et sted, hvor man kunne nyde naturen og noget klarere vand, siger Preben Nielsen, der er formand for Sønderjysk Sportsfiskerforening.

Preben Nielsen står ved Haderslev Fjord. På fjordens overflade ligger småfisk med bugen i vejret, og fjorden lugter som en kloak.

Det gode sommervejr er dårligt fiskevejr

Det er kombinationen af det varme sommervejr og mange næringsstoffer i vandet, der har ledt til iltsvind i Haderslev fjord.

Iltsvindet i vandet gør, at de små fisk må lade livet.

- De kan ikke nå at komme ud af det område. Det sker så hurtigt. Det sker på en måde, så de ikke når at reagere, og så dør de, siger Preben Nielsen.

Når iltsvindet gør, at de små fisk dør, så flygter de større fisk, siden de ikke kan finde føde.

Læs også Haderslev Fjord bugner af døde fisk

Landets kommuner må gribe ind

Preben Nielsen frygter for fremtiden, og han har derfor et klart budskab til landets kommuner.

- De skal tænke på deres planer for, hvordan man kan sænke forureningen og sikre en bedre vandkvalitet. Jeg håber, at de tager det alvorligt, så vi også har fisk i vandet i fremtiden. Jeg håber, at der er nogen, som ser med og tager det alvorligt for at sikre, at vi har fisk fremover, siger Preben Nielsen.