Mærsk skyllede kemikalier i havet: Nu falder bøden

Syd- og Sønderjyllands Politi har udstedt en bøde på i alt 500.000 kroner til olieskabet, som i årevis udledte miljøfarlige kemikalier uden tilladelse.

Mærsk Oil brød loven ved at skylle tonsvis af miljøfarlige kemikalier i havet fra sine olieplatforme i Nordsøen.

Det viser et bødeforlæg, som Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har sendt til Mærsks Oils nye, franske ejer Total.

Olieselskabet vil ikke give interview om sagen, men bekræfter at have modtaget en bøde på i alt 500.000 kroner.

- Den manglende overholdelse er både beklagelig og uacceptabel, skriver Line Bruun, presseansvarlig i Total, i en e-mail til DR Nyheder.

Det var Miljøstyrelsen, som i 2017 politianmeldte Mærsk Oil for brud på havmiljøloven. Årsagen var, at Mærsk Oil i en årrække udledte miljøfarlige såkaldt "røde kemikalier" uden tilladelse til det.

- Vi syntes, at der var flere forhold, som talte for, at virksomheden skulle undersøges, og derfor overgav vi sagen til politiet, siger Inger Bergmann, kontorchef i Miljøstyrelsen, der tager bødestraffen på de 500.000 kroner "til efterretning."

Systematisk og ulovlig udledning af kemikalier

Sagen handler om systematisk og ulovlig udledning af kemikalier til havvandet fra november 2014 til maj 2017 og er blevet efterforsket af Syd- og Sønderjyllands Politi.

I alt nåede Mærsk Oil at udlede over 100 ton miljøfarlige kemikalier, før sagen blev offentligt kendt i 2017, viser oplysninger, som DR Nyheder har fået aktindsigt i ved Miljøstyrelsen.

Der var tale om vandklaringsmidlet WT-1099 og desinfektionsmidlet MB-5952, som blev brugt i forbindelse med olie- og gasproduktionen i Nordsøen.

- Bødestraffen er rimelig nok, fordi Mærsk Oil har vidst, at de udledte røde kemikalier og ikke har informeret Miljøstyrelsen om det, som de ellers skal gøre, siger seniorforsker i miljøkemi ved Aarhus Universitet Pia Lassen og uddyber:

Havmiljølovene er lavet af en rigtig god grund - de skal holde vores have så rene som muligt. Pia Lassen, seniorforsker

- Havmiljølovene er lavet af en rigtig god grund - de skal holde vores have så rene som muligt. Ret mange af kemikalierne, der er røde, slår måske ikke dyrene ihjel, men de svækker dyrene, hvorefter dyrene er mere modtagelige over for parasitter og sygdomme eller har en lavere vækstrate, siger Pia Lassen.

Mærsk Oil fortalte Miljøstyrelsen, at kemikalierne var klassificeret som relativt lidt miljøskadelige som henholdsvis gule og grønne kemikalier og fik dermed tilladelse af Miljøstyrelsen til at udlede dem i begrænsede mængder.

Men kemikalierne var reelt mere miljøfarlige og skulle klassificeres som røde. Det fandt leverandørerne ud af og gjorde Mærsk Oil opmærksom på omklassificeringen. Først efter godt to år videregav Mærsk Oil den viden til Miljøstyrelsen. Det fik Miljøstyrelsen til at konkludere, at styrelsen var blevet misinformeret, og at Mærsk Oil i mere end to år havde overtrådt sine udledningstilladelser.

Efter politisk fokus på sagen politianmeldte Miljøstyrelsen i august 2017 Mærsk Oil for brud på havmiljøloven.