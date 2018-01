Mistanken mod anholdte udvides fra to til fire hjemmerøverier

Politiet udvider mistanke mod fem anholdte, der skulle have begået ikke to men fire hjemmerøverier i Sydøstjyllands Politikreds.

Hjemmerøverier i Sydøstjyllands Politikreds i 2017 29. oktober 2017: Kvinder på 90 og 87 år udsat for hjemmerøveri i Christiansfeld. 12. oktober 2017: Ungt par trues af to mænd til at udlevere smykker og mobil i deres hjem i Houmannsgade i Horsens. 29. juli 2017: 84-årig mand på Sundvej i Horsens. 19. maj 2017: 93-årig kvinde udsat for hjemmerøveri på Vibevej i Horsens. Kvinden døde 20. juni af sine kvæstelser. 11. januar 2017: 78-årig kvinde udsat for timelangt hjemmerøveri i Ødsted. Kvinder på 90 og 87 år udsat for hjemmerøveri i Christiansfeld.Ungt par trues af to mænd til at udlevere smykker og mobil i deres hjem i Houmannsgade i Horsens.84-årig mand på Sundvej i Horsens.93-årig kvinde udsat for hjemmerøveri på Vibevej i Horsens. Kvinden døde 20. juni af sine kvæstelser.78-årig kvinde udsat for timelangt hjemmerøveri i Ødsted.

Fire mænd og en kvinde blev i november anholdt og varetægtsfængslet, fordi de dengang formodedes at stå bag op til 16 hjemmerøverier begået over halvandet år i fire politikredse. Nu er mistanken imidlertid udvidet til at omfatte 27 hjemmerøverier, hvoraf fire er begået i Sydøstjyllands Politikreds. I første omgang mente man, at to af de oprindelige 16 hjemmerøverier var foregået i Sydøstjyllands Politikreds.

Sydsjællands politi har i tæt samarbejde med de øvrige sjællandske politikredse og Sydøstjyllands Politi haft travlt med første gennemgang af efterforskningsmaterialet i den omfattende sag om hjemmerøverier.

Helt konkret er mistanken rettet mod:

1 hjemmerøveri i Nordsjælland

3 hjemmerøverier i København

2 hjemmerøverier i Midt- og Vestsjælland

11 hjemmerøverier i Sydsjælland og Lolland-Falster

4 hjemmerøverier i Sydøstjylland

6 hjemmerøverier på Københavns Vestegn

Da sagen behandles for lukkede døre, vil Sydøstjyllands Politi ikke oplyse om, hvilke konkrete sager, der indgår i sagskomplekset, skriver politikredsen i en mail til TV SYD.

De varetægtsfængslede er fire mænd på henholdsvis 17, 19, 22 og 47 år og en kvinde på 50 år. De fem mistænkte er foreløbigt fængslet frem til 5. februar.

Vi kan ikke udelukke, der kommer flere anholdelser i sagskomplekset. Kim Kliver, Sydsjællands Politi

- Ud over mistanken om deltagelse i hjemmerøverier har efterforskningen også blotlagt en række indbrud, som gruppen tillige kan mistænkes for. Det venter et omfattende efterforskningsarbejde i de kommende måneder, udtaler politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands Politi, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi kan ikke udelukke, der kommer flere anholdelser i sagskomplekset. Det er heldigvis sjældent, man herhjemme kan mistænke folk for så omfattende og grov seriekriminalitet.

Natten til mandag den 13. november lykkedes det politiet at fange en af gerningsmændene ved et hjemmerøveri i Hvidovre. En anden gerningsmand flygtede fra stedet ved at springe ud af vinduet. Samme dag blev han anholdt, og efterfølgende blev yderligere tre personer, der mistænkes for at stå bag striben af hjemmerøverier, anholdt.

