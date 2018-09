Nordea-fonden deler ud: 10 syd- og sønderjyske projekter får en hjælpende hånd

Nordea-fonden har søgt efter initiativer, der kan styrke livet langs kysterne. De første 25,5 millioner kroner er uddelt landet over, og seks millioner ender i Syd- og Sønderjylland.

I foråret sendte Nordea-fonden en efterlysning ud. Med titlen ’Kysten er klar’ ledte den efter forslag til aktiviteter langs de danske kyster. Forslag, som danskerne forhåbentlig sad inde med.

Fonden endte med 308 indsendte projektidéer.

- Vi håbede ved lanceringen, at en masse ildsjæle havde lyst til at søge puljen. Det håb er til fulde blevet indfriet med de overvældende mange spændende idéer til aktiviteter, som kan skabe nye stærke fællesskaber lokalt over hele landet. Kysten er klar, og det viser sig, at ildsjælene også var det, siger Nordeafondens direktør Henrik Lehmann Andersen i en pressemeddelelse.

Seks millioner kroner til Syd- og Sønderjylland

De godt seks millioner kroner til projekter i Syd- og Sønderjylland betyder blandt andet, at Haderslev Kajakklub kan købe SUP-boards til deres Projekt Havkajak, at Sønderborg Kommune kan udvikle et rekreativt naturområde ved Kær Vig på Als, og at Hejsager Vinterbadeklub blandt andet kan få den sauna, som de fortalte TV SYD i maj, at de mangler.

I to omgange skal Nordea-fonden beslutte sig for, hvilke initiativer der skal have del i puljen på i alt 50 millioner kroner. 101 projekter kæmpede i første runde om en del af pengesummen, og her blev i alt 25,5 millioner kroner uddelt til 50 af projekterne. Ni af dem er placeret i Syd- og Sønderjylland.

Fonden uddeler den sidste del af pengesummen i starten af november.

Projekter i TV SYDs sendeområde støttet af Nordea-fonden "Handicapadgang til Kammerslusen ved Ribe", af Ribe Digelag, modtaget beløb: 1 mio. kr.

"Hejsager vinterbadeklub", af Næsset motion og fitness Haderslev, modtaget beløb: 500.000 kr.

"Viden om og Adgang til Naturen i det Danske Vadehav (VAND)", af Sønderho Havn Støtteforening, modtaget beløb: 1 mio. kr.

"Samværsplads med 4 små huse", af Hejlsminde Strandpark, modtaget beløb: 687.294 kr.

"Etablering af både- og badebro, sauna og omklædning’" af Børup Sande Fællesforening (ved Fredericia), modtaget beløb: 700.000 kr.

"Projekt Havkajak og SUP’" af Projekt Havkajak, modtaget beløb: 210.190 kr.

"Det Maritime formidlingscenter Kær Vig – udendørsfaciliteter, af Sønderborg kommune, modtaget beløb: 883.500 kr.

"Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteter", af Landdistrikternes Fællesråd, modtaget beløb: 1 mio. kr.

"Etablering af sauna og omklædning", af Foreningen "VinterbaderneFanø", modtaget beløb: 100.000 kr.

"Det gode og aktive friluftsliv ved Vejle Fjord", af Stouby og Omegns Lokalråd (Hedensted), modtaget beløb: 151.375 kr. Se mere

