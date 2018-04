Mænd skal lære at lave sovs i nyt tv-program

Ti singlemænd, der er umulige i et køkken, får deres sag for i TV SYDs nye søndagsprogram Mændenes Maddyst.

Søndag aften kl. 19.30 har TV SYD premiere på det nye program Mændenes Maddyst. Se traileren nederst i artiklen.

Ti singlemænd står klar i køkkenet på EUC i Haderslev til at få deres første udfordring, som bliver at lave stegt flæsk med persillesovs.

Det er vært Dorte Callesen som byder velkommen til mændene. Den yngste er bare 19 år, den ældste er 69 . De kommer fra hele TV SYDs område, er alle singler, og samtidig er de umulige i et køkken.

Igennem ni programmer skal mændene blive bedre til at lave mad, men de skal også lære at tænke over, hvilke råvarer de bruger, og i det hele taget få en sundere tilgang til mad.

Den opgave sørger de to dommere Rasmus Vemmelund og Rikke Buthler for at løse.

Hver gang vælger dommerne, hvem der bliver ”Dagens Kok”, og samtidig også hvem der har gjort det dårligst, og dermed skal forlade programmet.

Til sidst står bare én vinder tilbage.

