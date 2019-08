Tønder Festival: Ny rekord - udsolgt på alle hylder

Tønder Festival sætter ny rekord. Både partout- og lørdagsbilletter er udsolgt. Samtidig er campen også fuld.

Allerede nu kan Tønder Festival melde om udsolgt på tre afgørende punkter: Partout- og lørdagsbilletter samt på campingpladsen, hvor der er plads til i alt 2.000 enheder.

- Det er bare forygende. Vi er selvfølgelig glade, og det er første gang, at der er udsolgt på campingpladsen, siger festivalleder Maria Theessink til TV SYD.

Sidste år kunne Tønder Festival også allerede torsdag melde udsolgt af partout- og lørdagsbilletter. Her blev der solgt 7.599 partoutbilletter plus et uoplyst antal dagsbilletter. Det er næsten 600 flere end året forinden i 2017.

I år er der desuden sat endnu flere partoutbilletter til salg, men festivalledelsen vil ikke oplyse, hvor mange det drejer sig om.