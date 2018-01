Nye regler ville have reddet australsk musiker

For et års tid siden rejste den australske musiker, Rachel Bullen, hjem fordi hun fik bøde for at bijobbe som musiker. Nu er nye regler på vej.

Måske rejste australske Rachel Bullen for godt et år siden tilbage til sit hjemland med en følelse af, at tilstandene i Danmark nærmer sig dem, man kun finder i en bananrepublik. Faktum er, at hun betalte en bøde på 15.000 for at arbejde som musiker andre steder end i kammerorkesteret Esbjerg Ensemble. Udelukkende fordi hendes arbejdstilladelse kun kunne bruges til at spille i Esbjerg-orkesteret.

- Jeg blev ringet op af politiet, som spurgte om jeg havde spillet koncert for Sønderjyllands Symfoniorkester. Ja, sagde jeg, og så fortalte han mig, at jeg havde brudt loven, sagde Rachel Bullen til TV SYD i september 2016.

Blandt andet derfor vil Regeringen nu gøre reglerne mere enkle for udenlandske medarbejdere, som gerne vil have et bijob.

Efter at have præsenteret forslaget for partierne i Folketinget fredag, forventer udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ikke, at det bliver svært at finde opbakning til.

- Jeg kommer til at fremlægge et lovforslag for Folketinget i begyndelsen af februar, og så regner jeg med, at det bliver en hurtig proces, så vi kan få det vedtaget, siger Inger Støjberg fredag til Ritzau.

På det seneste er det kommet frem, at flere udenlandske forskere er blevet anmeldt til politiet, efter at de havde holdt foredrag uden for universiteterne og dermed overtrådt deres arbejdstilladelser.

Tilbage i september 2016 fik den australske oboist Rachel Bullen en bøde på 33.000 kroner for at spille i det forkerte orkester og dermed overtræde sin arbejdstilladelse. Hun blev i sidste ende dømt til at betale en bøde på 15.000 kr.

Hun spillede fast i kammerorkesteret Esbjerg Ensemble, men samtidig havde hun haft småjobs for andre orkestre og som underviser i obo. Hun vidste ikke, at hendes arbejdstilladelse udelukkende gjaldt i Esbjerg Ensemble. Derfor kom det også som en overraskelse for hende, da hun pludselig fik en bøde på 33.000 kroner.

Hele historien gjorde hende så vred, at hun opgav at anke og rejste hjem til Australien.

TV SYD har været i kontakt med Rachel Bullens advokat, Bjarne Frøberg, som oplyser, at det ikke er muligt at få pengene tilbage, da de nye regler kun vil gælde fremadrettet.

Rachel Bullen selv har ikke reageret på TV SYDs henvendelse.

