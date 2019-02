Nyt firma står for kommunes rengøring: Direktøren inviterer fagforeningen indenfor

Firmaet Forenede Service overtager den kommunale rengøring i Varde. Driftsdirektør garanterer åbenhed om ansættelser.

Mandag var 130 jobsøgende til screening og samtale på Rådhuset i Varde. Tirsdag blev de første 45-50 rengøringsfolk ansat og sat i arbejde med det samme.

Forenede Service har overtaget opgaven efter KN Rengøring, som Varde Kommune i sidste uge fyrede med øjeblikkelig virkning, og som politiet nu efterforsker.

Noget lignende kommer ikke til at ske i Forenede Service, lover driftsdirektør Tom Arnskov. Han har endda inviteret fagforeningen 3F og Varde Kommune til at komme og kontrollere, hvem firmaet har ansat. Alle dokumenter er i orden, siger han.

- Vi er en stærk organisation. Vi har erfaring fra Ringkøbing-Skjern, Haderslev og Aabenraa kommuner, hvor vi har al kommunal rengøring. Vi kommer med stor erfaring, og vi er funderet lokalt, siger Tom Arnskov, som understreger, at det er en meget usædvanlig opgave, firmaet står over for.

- Jeg har været i branchen i 20 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det er voldsomt strabaserende, og vi tror på, at det lykkes.

Tidligere ansatte: Der har været rod i papirerne

Tirsdag mødte mange tidligere ansatte fra KN Rengøring op med id og politiattester for at underskrive ansættelsekontrakter.

Da Forenede Service endnu ikke har kontor i Varde, blev kontraktene skrevet under på Varde Rådhus.

De tidligere ansatte fortæller til TV SYD, at der har været rod i papirer, lønsedler og rengøringsmaskiner under deres ansættelse i KN Rengøring, og derfor er de glade for, at Forenede Service nu har overtaget.

Rengøringsfirmaet har 4.000 ansatte i Danmark. Firmaet fik travlt, fordi det pludselig skulle overtage 70 stillinger.

Driftdirektøren kan ikke love, at alle nyansatte rengøringsassistenter kommer til at arbejde i de samme institutioner i kommunen, som de plejer.

- Vi flytter lidt rundt på medarbejderne, og det er en kabale, der vil tage nogle dage at få til at gå op.