Region Syddanmarks nye supersygehus forsinkes med et år

Konkret forventer Region Syddanmark at få en merudgift på 310 millioner kroner.

Derudover får regionen en udgift til at kompensere entreprenøren for 177 millioner kroner. Det er blandt andet udgifter til strøm.

Region Syddanmark vil forsøge at få afklaret, om regeringen vil bidrage til at finansiere udgifterne. Den tidligere regering åbnede for, at regionerne kunne tage ekstra udgifter i konkrete projekter op med Sundhedsministeriet.

Inden for rammen

Region Syddanmark skriver i pressemeddelelsen, at projektet holder sig inden for den økonomiske ramme på 8,6 milliarder kroner, når det kommer til de forhold, som regionen kan påvirke.

Forsinkelsen betyder, at regionen nu forventer, at sygehuset kan tages i brug i slutningen af 2025.