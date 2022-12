Sif og Lykke bekæmper spild og hjælper fødende kvinder i Afrika

Særligt én ting vakte glæde på det tanzaniske hospital, nemlig pinde og finderdutter til hindepunktur, som benyttes når fødsler skal sættes i gang.

- De havde aldrig set den slags pinde før. Dem benytter vi på fødeafdelingen i Esbjerg til at få hul på fosterhinden med. I Tanzania var de vant til at benytte kanyler, men pindene og fingerdutterne er meget mindre farlige for både mor og barn. Den teknik var de afrikanske jordemødre meget glade for at lære, fortæller Sif Helme Kildegaard.

- Genbrug kan mindske ulighed

Dorthe Svane er instruktion- og udviklingsjordemoder på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på Esbjerg Sygehus, og hun er meget begejstret for ideen om at udnytte udgået udstyr fra sygehuset.

- Det er rigtigt dejligt, at tingene kommer andre til gode. Det bliver vores lille lavpraktiske bidrag til at mindske den ulighed i sundhed, der er globalt. Desuden er det meget tilfredsstillende for os på fødeafdelingen, at vi undgår at smide brugbare ting i skraldespanden, fortæller hun i en pressemeddelelse fra Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.