Dagens overblik: Sådan bliver onsdagen

TV SYD var fredag aften og nat på Torvet i Varde, hvor politiet havde opstillet sin mobile politistation. De gav kaffe og mulighed for en snak til unge og som gamle. På den måde kom de lidt tættere på borgerne, og fik tydeligvis lagt en dæmper på mulige konflikter. Se TV SYD i aften.

Sønder Otting Skole i Haderslev har i denne uge besøg af 25 elever og 10 lærere fra Tyrkiet, Finland, England, Sverige og Frankrig. Eleverne skal blandt andet arbejde med kreativitet. Til maj går turen til Finland, og inden august 2020 har alle lande besøgt hinanden.

Tønder Festival går nu går med i et fælles europæisk initiativ, Keychange, for at få flere kvindelige musikere på festival-scenerne. Andelen af kvindelige musikere på Tønder Festival 2018 var på omkring 40 procent. Et markant højere tal end hos mange andre festivaler og spillesteder.

Medlemsskabet af Keychange betyder, at Tønder Festival forpligter sig til at arbejde for en kønsbalance på 50 procent kvinder og 50 procent mænd i bookingen af kunstnere. Keychanges mål er at opnå balancen i år 2022.

Horsens Kommune får brug for næsten 3.000 nye boliger de næste fem år, hvor den procentuelle befolkningstilvækst bliver den højeste i Region Midtjylland og overgår Aarhus. Rådgivningsvirksomheden Exometric offentliggjorde på konferencen Byg i Horsens i går rapportens hovedkonklusioner, hvori det forventes, at 5.297 nye borgere flytter til Horsens Kommune i løbet af de næste fem år.

Trafikken glider onsdag morgen uden større problemer. Færgen 'Bitten' sejler atter efter den normale sejlplan mellem Ballebro og Hardeshøj efter at have ligget stille i to dage efter indbrud og groft hærværk natten til søndag.

Efter en kold nat med frost flere steder og temperaturer ned til minus 3 grader, bliver onsdagen tør og mest skyet, dog med mulighed for lidt eller stedvis nogen sol, oplyser DMI. Dagtemperaturerne kommer til at ligge på mellem 3 og 5 grader, og vinden bliver svag til jævn vind omkring nordøst.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Ernst Møller