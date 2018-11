Overfald og bombetrusler: Nu skal Flensborg gøres tryg

Bombetrusler i august, overfald i torsdags og knivstikkeri i weekenden. Nu mødes Flensborg Kommune og politiet for at diskutere, hvordan de kan sikre julefreden i byen.

Glühwein, brændte mandler og kandiserede æbler. Boderne har slået skodderne fra og er klar til de årlige julemarkeder. December står for døren og allerede nu bevæger tusindvis af danskere og nordslesvigere sig ud i kulden og til julemarked og på strøgtur i Flensborg.

Derfor synes vi, at politiet og forvaltningen sætter sig sammen og drøfter, om der er noget, vi skal ændre på eller gøre. Clemens Teschendorf, pressechef, Flensborg Kommune

Men byen har de seneste uger været præget af bombetrusler, overfald og knivstikkeri. Hændelser der skaber utryghed i byen. Nu sætter kommunen ekstra fokus på borgerne sikkerhed

- Der er julemarkeder og mange mennesker i byen. Derfor synes vi, at politiet og forvaltningen skal sætte sig sammen og drøfte, om der er noget, vi skal ændre på eller gøre, siger Clemens Teschendorf, pressechef for Flensborg Kommune, til TV SYD.

Onsdag aften mødes de to parter, der har ansvaret for sikkerheden i byen, for at diskutere, hvordan de kan sikrer borgerne og turisterne i byen.

Læs også Opdateret: Bombetrussel i Flensborg afblæst

Flere alvorlige hændelser

Mødet kommer ovenpå flere alvorlig hændelser i den tyske by.

I august var der en bombetrussel mod supermarkedet Sky-Markt, hvor både centerets kunder og beboere i området blev evakueret. I september måned tikkede to bombetrusler ind mod stormagasinet Flensburg Galerie i den samme weekedens.

Jeg tror, at det vigtigste signal, vi kan sende i aften er, at vi tager sagerne alvorligt. Clemens Teschendorf, pressechef, Flensborg Kommune

Torsdag blev flere tilfældige fodgængere overfaldet af en mand, da de kom gående på en gade i midtbyen. En af dem var Flensborgs overborgmester Simone Lange.

Læs også Bombetrussel var falsk alarm

I weekenden udviklede et skænderi sig til håndgemæng og knivstikkeri i Flensburg Galerie. En 20-årig blev livsfarligt kvæstet og flere handlende fik åndenød, da de involverede bruge peberspray.

På mødet onsdag aften, vil Flensborg Kommune og politiet kigge på, om og hvad der skal gøres for at gøre borgerne trygge.

- Jeg tror, at det vigtigste signal, vi kan sende i aften er, at vi tager sagerne alvorligt, og at vi selvfølgelig alle sammen arbejde for, at Flensborg er en sikker by. Hvad der kommer ud af mødet, må vi se i aften, siger Clemes Teschendorf.