Partiformand er på rundtur i løvens hule

Nye Borgerliges partiformand Pernille Vermund besøger torsdag sin nye valgkreds – Sydjyllands Storkreds.

Onsdag annoncerede Nye Borgerlige, at formand Pernille Vermund, der er opvokset og bor i Nordsjælland, er spidskandidat i Sydjyllands Storkreds. Torsdag turnerer hun rundt i Syd- og Sønderjylland.

- Jeg kunne stille op mange steder i Danmark, men Syd- og Sønderjylland har et helt særligt, historisk lag. Jeg kan mærke, at det føles som nogle værdier, der ligger tæt på dem, jeg repræsenterer. Når jeg taler med folk hernede, så er der en særlig forståelse for, hvad det vil sige at være dansk, siger Pernille Vermund til TV SYD.

Kristian Thulensen Dahl er også opstillet her – og det er hans hjemegn. Så jeg bevæger mig en lille smule ind i løvens hule. Pernille Vermund, formand, Nye Borgerlige

Dansk Folkeparti fik et kanonvalg i netop denne landsdel ved det seneste folketingsvalg. Men det er, ifølge formanden, ikke årsagen til Nye Borgerliges beslutning om at opstille Pernille Vermund i Sydjyllands Storkreds.

- Jeg er ikke ude på at skaffe andres stemmer. Men op til næste folketingsvalg forventer jeg, at vi får nogle gode debatter. Kristian Thulensen Dahl er også opstillet her – og det er hans hjemegn. Så jeg bevæger mig en lille smule ind i løvens hule.

Læs også Vermund stiller op til folketingsvalg i Sydjylland

Jeg kan mærke, at det føles som nogle værdier, der ligger tæt på dem, jeg repræsenterer. Når jeg taler med folk hernede, så er der en særlig forståelse for, hvad det vil sige at være dansk. Pernille Vermund, formand, Nye Borgerlige

Det frygter partiformanden dog ikke.

- Det giver mig muligheden for at få nogle gode debatter med Kristian Thulesen Dahl. Forhåbentlig kan jeg få ham med på, at vi er nødt til at stille politikerne stolen for døren og sige: Nu skal det her løses. Ikke flere lappeløsninger – ikke mere tom snak, slutter partiformanden.

Pernille Vermund besøger blandt andet Sønderborg og Haderslev kommuner på sin rundtur.