Elev på lokal skole forsvandt midt om natten på skolerejse i London

En 17-årig dreng fra en skole i Aabenraa forsvandt for lidt over en uge siden under en skolerejse i London.

44 elever fra en 10. klasse i Aabenraa var på besøg i London i uge 11, da en af eleverne valgte at forlade hotellet den sidste nat. Det skriver JydskeVestkysten.

Skolen ønsker ikke at oplyse, hvorfor drengen forlod hotellet, eller om der er tale om en dansk eller udenlandsk statsborger.

Drengen nåede dog ikke at strejfe omkring i mange dage:

- Han blev heldigvis fundet to dage efter, og han er nu i de sociale myndigheders varetægt i London, siger Stig Munk-Hansen, der er leder af Ung Aabenraa, som 10. klassen hører under.

Stig Munk-Hansen oplyser yderligere, at de andre elever tog situationen forholdsvis roligt, da det ret hurtigt stod klart, at drengen havde forladt stedet af egen fri vilje.

Drengens forældre og Aabenraa Kommune er orienteret om sagen, og det er nu op til myndighederne i London at vurdere, hvad der skal ske.

Læs også Aabenraa gør sig lækker for unge studerende

Fire elever forsvundet på kort tid

Det er imidlertid ikke første gang, at en elev fra en dansk uddannelsesinstitution forsvinder på en studietur i England.

Torsdag i sidste uge kom det frem, at en 17-årig dreng fra en 10. klasse i Helsingør, der var på studietur i Manchester, aldrig dukkede op til morgenmad.

De syv lærere og 40 elever frygtede først det værste, men politiets efterforskning afslørede sidenhen, at der ikke var tale om en forbrydelse.

Tværtimod.

Han er nu i de sociale myndigheders varetægt i London. Stig Munk-Hansen, leder, Ung Aabenraa

For videoovervågningen på elevernes hostel viste, at den 17-årige dreng iført løbetøj forlod stedet afslappet før morgenmaden. Politiet vurderede derfor, at der formentlig var tale om en planlagt forsvinden.

Den 17-årige, der forsvandt i torsdags, skulle efter planen på en fælles løbetur med sin klasse, men måtte melde fra på grund af et maveonde.

Det fortæller Michael Mathiesen, der er formand for Helsingør Ungdomsskole, til TV 2.

Meget peger på, at den 17-årige, der ifølge Frederiksborg Amts Avis har eritreansk flygtningebaggrund, ikke er alene om at benytte studierejser til at forsvinde i England, hvor der er stort eritreansk miljø.

Således forsvandt tre andre elever fra Eritrea fra en anden uddannelsesinstitution på Sjælland tidligere denne måned på en studie­tur i London. De forsvandt i øvrigt også på en torsdag.

De tre elever var i alderen 19 til 20 år. Også her var der tegn på, at deres forsvinden var planlagt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udenrigsministeriet bekræfter forsvinden

TV 2 har i løbet af mandagen været i kontakt med Udenrigsministeriets Borgerservice for at høre, om de danske myndigheder kender til lignende forsvindingssager fra i år blandt unge på studierejse i udlandet.

Her lyder et kortfattet svar:

- Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter at have kendskab til enkelte sager, hvor mindreårige har forladt deres gruppe under udlandsrejse. På grund af tavshedspligt i personsager kan Borgerservice ikke give yderligere oplysninger.

Rikke Reiter, der er centerchef i Helsingør Kommune, orienterede Helsingørs Byråd om status omkring den 17-årige i lørdags.

Her oplyste hun, at de endnu ikke ved, hvor han befinder sig.