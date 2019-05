Planer om biogasanlæg er lagt i mølposen

Combigas har opgivet planerne om at opføre et meget stort biogasanlæg i Grindsted.

Et stort biogasanlæg ved siden af Billund Vand i Grindsted bliver ikke til noget. Combigas, som er selskabet bag, har netop meddelt, at man alligevel ikke kommer til at opføre anlægget.

- Energiforliget i februar har ændret de økonomiske forhold omkring biogas, og på den baggrund har vores investorer trukket sig. Det betyder ikke, at vi synes, det var et dårligt projekt, der kunne skabes ved siden af Billund Vand, men vi er nødt til at gentænke projektet, siger formand Kent Skaanning hos Combigas til Jydskevestkysten.

Læs også Biogasanlæg: Ikke her i vores by

Der har været stor modstand mod anlægget, der ville blive blandt de største i landet. Kent Skaanning understreger dog, at det ikke er modstanden mod anlægget, der har fået Combigas til skrotte planerne.

Det nu skrottede anlæg skulle have haft en kapacitet på 550.000 tons biomasse årligt.