Politi-efterforskning af VUC SYD ventes snart afsluttet

Syd- og Sønderjyllands Politi forventer, de kan afslutte efterforskningen af VUC Syd-sagen i slutningen af måneden.

Det ser ud til, at der kan komme en ende på VUC Syd-sagen i slutningen af marts måned. Her forventer Syd- og Sønderjyllands Politi i hvert fald at kunne afslutte deres efterforskning af sagen. Det oplyser politiet til TV SYD.

Egentlig afsluttede Syd- og Sønderjyllands Politi deres efterforskning i december måned, da de ikke mente, der var grundlag for at rejse sigtelse i sagen. En afgørelse som den tidligere tillidsmand på VUC Syd, Jørgen Holstener Larsen, ikke var enig i. Han klagede derfor til Statsadvokaten, som på baggrund af klagen besluttede, at politiet skulle genstarte efterforskningen. Og den efterforskning forventer politiet altså snart at kunne afslutte.

Læs også VUC Syd-sag skal alligevel efterforskes af politiet

- Vi er i gang med efterforskningen, og lige nu forventer vi, at vi kan afslutte efterforskningen inden for en måneds tid, siger vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for organiseret og økonomisk efterforskning i Syd og Sønderjyllands Politi, Carsten Arentoft Andersen.

I kontakt med ministeriet

Jørgen Holstener Larsen lagde i sin klage til Statsadvokaten vægt på, at politiet allerede afsluttede sin efterforskning, inden Undervisningsministeriets undersøgelse af sagen var klar.

Den endelige afgørelse, som Undervisningsministeriet sendte til VUC Syds bestyrelse mandag, beskriver, at VUC Syd har overtrådt og fortsat overtræder lovgivningen. Samtidig skal VUC Syd tilbagebetale 1,2 million kroner. Politiet bekræfter, at de er i kontakt med Undervisningsministeriet i sagen.

- Vi efterforsker, hvad Statsforvaltningen har påpeget, vi skal efterforske, og på den baggrund har vi en løbende korrespondance med ministeriet, lyder det fra Carsten Arentoft Andersen.

Læs også Sønderlemmende kritik af VUC

Ingen skal afhøres

Allerede i september 2017 politianmeldte den tidligere tillidsmand Jørgen Holstener Larsen en række ledere på VUC Syd, heriblandt den tidligere direktør Hans Jørgen Hansen og bestyrelsesformand og Haderslev-borgmester H.P. Geil (V), til politiet.

I afgørelsen fra Statsadvokaten fremgår det, at det kun er den tidligere direktør, der skal efterforskes på ny. Carsten Arentoft Andersen vil ikke udtale sig om, hvorvidt andre personer er interessante for politiet i forbindelse med efterforskningen.

- Jeg vil ikke komme ind på, hvem vi efterforsker. Som sagen står lige nu, kan jeg sige, at der ikke er nogen, der skal afhøres i sagen, siger Carsten Arentoft Andersen til TV SYD.