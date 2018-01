Ribe kan glæde sig over 40 nye arbejdspladser

Der kommer 51 nye arbejdspladser til Esbjerg Kommune. 11 går til selve Esbjerg, mens Ribe kan glæde sig over 40 nye statslige skatteydere.

- Det er dejligt, vi tager gerne mod alt, der kommer vores vej, siger Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V) til TV SYD.

De 40 ansatte i Ribe bliver en del af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

Borgmesteren er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes at finde den højtkvalificerede arbejdskraft, der skal til i det omfang de berørte medarbejdere ikke flytter med deres arbejdspladser.

- Det har vi prøvet før, og i det omfang de ansatte vil flytte med, så skal vi nok hjælpe dem til rette og vise rundt, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, der hæfter sig ved, at de nye arbejdspladsewr ikke udelukkende er indenfor industrien.

Flere statslige arbejdspladser betyder rigtig meget for Ribe-området, siger tidligere lokalredaktør ved JydskeVestkysten. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Heller ikke tidligere lokalredaktør ved Jydske Vestkysten Hans Jørgensen er i tvivl om, at det er rigtig godt med flere statslige arbejdspladser til Ribe. Han tror det vil være afgørende for området:

- Vi har brug for alle typer borgere i byen, og også høje indkomster, så de kan lægge penge i byen. Det betyder både noget for handelslivet men også huspriserne.

- Jeg er også glad for de akademiske arbejdspladser, for det duer ikke, at alle akademikere skal til København for at finde job, siger han til TV SYD.

Det bliver 11 nye job i Esbjerg. Seks af dem opstår ved at samle tilsynsopgaver i Sikkerhedstyrelsen og fem ved at samle koncernfælles funktioner i Energi- Forsynings- og Klimaministeriet. Desuden flytter ni statslige arbejdspladser fra Kalundborg til Esbjerg.

