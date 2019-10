Så er det tid til årets sidste store udendørs marked

Duedagen i Ejstrupholm er årets sidste store udendørs kræmmermarked, som søndag trækker tusinder af gæster til.

Ejstrupholm har cirka 1.600 indbyggere, men til Duedagen fyldes byens gader af op mod 10.000 gæster.

Duedagen har eksisteret siden 1955, og siden da har Duedagen været en årligt tilbagevendende begivenhed i Ejstrupholm, selvom den er vokset i indhold og omfang fra at være en mindre udstilling af duer til et stort kræmmermarked.

Der er dog fortsat dueudstilling samtidig med kræmmermarkedet. Det foregår i Ejstrupholm Hallen, og bedømmelserne er normalt færdige ved 13-tiden, hvorefter dørene åbnes, så alle kan komme ind og se duerne.

Duedagen i Ejstrupholm er årets sidste store udendørs kræmmermarked, og på de mange stande rundt i Ejstrupholms gader finder man alt, hvad der hører et godt marked til.

- Kræmmerne er på vej i vinterhi og skal have solgt de sidste varer, så der kan gøres en rigtig god handel, fortæller Kim Storm fra Duedagsudvalget.

Den kraftige regn torsdag og fredag har skabt udfordringer for arrangørerne af Duedagen, der frygtede, at parkeringspladserne villle være våde og mudrede.

- For en gangs skyld kan vi glæde over, at vi bor på sandjord. Der skal nok være gode og tørre p-pladser til alle, lover Kim Storm.

Et så stort arrangement kræver masser af frivillig arbejdskraft. - omkring 130 frivillige giver en hånd med i madboderne, på parkeringsområdet og med andre praktiske opgaver.

Duedagen arrangeres i samarbejde mellem de fire lokale foreninger Ejstrupholm Håndværker- og Borgerforening, Ejstrupholm Gymnastikforening, Ejstrupholm Idrætsforening og Ejstrupholm Erhvervsforening.

Duedagen er åben søndag mellem klokken 7 og 16.