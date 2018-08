Så er paraden i gang i Varde

Hærens Sergentskole bliver i dag 108 år og markerer årsdagen med en parade onsdag formiddag, hvor prins Joachim inspicerer mandskabet.

Prinsen kan samtidig markere sit 30 års jubilæum som befalingsmand i Hæren, da han blev udnævnt til sergent i 1988.

Ved paraden holdt prins Joachim en tale for sergenteleverne og e andre fremmødte:

- Det glæder mig at fejre årsdagen. Sergentskolen har en særlig betydning for mig. Jeg var jo selv sergentelev for lidt over 30 år siden under den kolde krig, sagde prins Joachim.

Efter paraden vil prins Joachim og prinsesse Marie deltage i en frokost og siden blive ledsaget

rundt på kasernen. Her skal de høre om uddannelserne ved Hærens Sergentskole, der er en lederuddannelse, der sætter befalingsmænd i stand til at lede og udvikle soldater og medarbejdere i Hæren.

Her ses prins Joachim og prinsesse Marie sammen med Vardes borgmester Erik Buhl, (V). Foto: Dorte Callesen

