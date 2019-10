Så triller der igen biler på omstridt vej

Der gik kun få timer fra landmand Martin Lund Madsen torsdag morgen oplyste til TV SYD, at han havde fået vejens afspærringer i form af halmballer og sand fjernet i nattens løb, og til Vejen Kommune officielt genåbnede vejen for trafik.

Det skete ved middagstid til glæde for trafikanterne, der nu slipper for en omvej gennem Askov by.

Lastbilchauffør Anders Saurholt fra Fredericia har fire daglige fragtture til Askov - og trods principiel sympati for Martin Lund Madsens kamp for sin private ejendomsret, så er chaufføren lettet over, at Skovgårdsvej efter et år igen er farbar.

- Jeg er vild glad. Lukningen har været sindsygt irriterende. Jeg vil dagligt spare 30 til 40 minutter, og Askov slipper for min store lastbil i byens gader, siger Anders Saurholt til TV SYD.

Martin Lund Madsen har ladet halmballer og sand fjerne i nattens løb, efter at han onsdag accepterede Vejdirektoratets afgørelse, og derfor ikke vil forsøge at gå rettens vej for at få ændret sagens udfald.

- Afspærringen er fjernet i nat, og mere har jeg egentlig ikke at føje til, sagde Martin Lund Madsen torsdag morgen til TV SYD.