SF kræver undersøgelse af Grindstedværkets grund

Villy Søvndal og Pia Olsen Dyhr besøger Grindsted før borgermøde om byens store forurening.

Grunden under fabrikken Dupont, det tidligere Grindstedværket, skal undersøges. Det siger SF, som også har planlagt et borgermøde om forurening i Grindsted torsdag.

Forud for mødet er partiets formand Pia Olsen Dyhr og regionsrådsmedlem Villy Søvndal på tur rundt til de forurenede steder i området.

Den tidligere biologilærer Alex Vraa er guide på turen. I 1979 fandt han sammen med sine elever mange tønder med gift, som stammede fra Grindstedværket. Ny forskning har siden vist, at 100 kilo kræftfremkaldende stof hvert år lækker ud i åen.

SF vil have fond

SF vil gerne have opklaret, hvor omfattende forureningen er.

Derfor har SF tidligere foreslået, at der oprettes en renjordsfond, som gør det muligt for Region Syddanmark at rydde op efter Grindstedværket.

Villy Søvndal er med i TV SYD’s nyhedsudsendelse klokken 19.30 torsdag.

Læs også SF: Grindsted-forurening kan løses med ny teknologi