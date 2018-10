Skilte og skraldespande skal holde svinesygdom på afstand

Myndigheder sætter ind med skilte og skraldespande op på rastepladser langs motorvejen i frygt for, at vildsvin samler svinepest op fra madaffald.

Frygten for afrikansk svinepest får nu myndighederne til at sætte nye skilte og skraldespande op langs motorvejen fra den dansk/tyske grænse og til Kolding og fra Kolding og til Esbjerg, samt på de tosporede veje ved Grindsted-Varde-området.

Formålet er at indskærpe, at madaffald skal smides i skraldespande, ikke i naturen.

- Der er mange eksempler på, at smitten kan sprede sig over lange afstande via madaffald. Derfor er det vigtigt, at madrester ikke ligger og flyder i naturen, siger souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard i en pressemeddelelse.

Afrikansk svinepest trives fint i eksempelvis et stykke flæsk eller pølse.

Hvis inficeret kød bliver smidt i naturen og spist af et vildsvin, så er Danmark ramt af svinepest. Det betyder, at eksporten af svinekød til lande uden for EU lukkes ned.

Hvis det sker, kan det betyde et milliardtab for dansk landbrug.

Skilte på syv sprog skal advare mod at smide madpakken i naturen

Skilte på syv sprog sættes i første omgang op på 16 rastepladser langs motorvejene mellem Kolding og Padborg og Kolding og Esbjerg.

Desuden sættes de op på 16 rastepladser langs de tosporede veje op til Grindsted-Varde-området.

Myndighederne sætter også nye skraldespande op, som er bedre sikret mod vildsvin.

- I Naturstyrelsen arbejder vi med en lang række tiltag, som skal forhindre, at afrikansk svinepest når til Danmark, og vi er netop nu ved at opsætte vildsvinesikrede skraldespande på Naturstyrelsens arealer i Sønderjylland, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

- Det er vigtigt, at vi også får informeret de mange gæster, som nyder madpakken på statens naturområder om, at madresterne ikke skal smides i naturen, siger han.

Flere østeuropæiske lande er ramt af afrikansk svinepest, og for nylig blev sygdommen også konstateret i Belgien.

Et flertal i Folketinget har besluttet, at der næste år opføres et 70 kilometer langt hegn ved den dansk-tyske grænse.

Hegnet skal forhindre, at inficerede vildsvin når frem til Danmark.

Myndighederne har også intensiveret kampen mod vildsvin og gjort det muligt at skyde dyret året rundt hele døgnet.

Afrikansk svinepest er en dødelig virus, som kan ramme alle typer svin. Sygdommen kan ikke smitte mennesker.