Skuespillere giver hinanden gamer-navne: Hva’ så A-Dyret?

Egentligt hedder de Thomas, Albert og Pelle, men på skærmen går de under navne som Flammen79, A-Dyret og RussianKillManMotherfucker88.

- Du skulle hedde noget i retning af A-Animal, fordi dit efternavn er Dyrlund. Eller A-Dyret, den er faktisk god, siger skuespiller Thomas Ernst til sin medskuespiller Albert Dyrlund.

De to spiller sammen i TV SYDs nye fiktionsserie 'GG Horsens', der handler om den 22-årige Sandra, der kæmper for at blive taget alvorligt som gamer.

I gamer-miljøet bruger spillerne sjældent deres egne navne. Ligesom der er kælenavne og øgenavne, er der også de såkaldte gamer-navne.

- Jeg tror, at Thomas’ gamer-navn godt kunne være Flammen, for hans hår er sådan lidt rødt. Og måske endda Flammen79, fordi det er et fedt nummer, foreslår Albert Dyrlund til sin medskuespiller Thomas Ernst.

Et gamer-navn er altså det navn, som en gamer vælger at kalde sig selv, når vedkommende for eksempel spiller computerspil.

RussianKillManMotherfucker88 - også kaldet Pelle Hebsgaard

I serien spiller Kasper Kjær Jensen karakteren Rasmus, og hans gamer-navn er derfor Ras-man. Han spiller over for Pelle Hebsgaard, der har rollen Vladimir.

I gamer-universet kalder Vladimir sig for Russia, men Kasper Kjær Jensen har et forslag til en opgradering af det navn.

- Måske skal du hedde RussiaKillManMotherfucker88, foreslår Kasper Kjær Jensen.

Kasper Kjær Jensen (t.v.) og Pelle Hebsgaard (t.h.) har mange gode forslag til mulige gamer-navne. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

Alle kan få et gamer-navn

Seriens hovedrolle, Sandra, skal spilles af Julie Zangenberg. Hendes forældre bliver spillet af Sofie Staugaard og Anders Brink Madsen.

Som forældre har de ingen gamer-navne i serien, men de holder sig ikke tilbage fra at komme med bud på, hvad deres gamer-navne kunne være.

- Jeg forestiller mig, at når John (Sandras far) skriver små noter til Betina (Sandras mor), så skriver han BB - Beauty Babe. Og John han skal hedde Bad John, som forkortes BJ, siger Anders Brink Madsen.

Skuespillere Sofie Stougaard (t.v.) og Anders Brink Madsen (t.h.) skal spille forældre til seriens hovedrolle Sandra.