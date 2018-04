Sne og slud på første arbejdsdag

Tirsdag morgen begynder våd og nogle steder endda med slud eller sne. Uheld spærrede kortvarigt motorvejen ved Kolding.

Første arbejdsdag efter en af de koldeste påskeferier i mange år begynder våd og sjappet. Men varmen er på vej allerede i morgen onsdag.

Fra morgenstunden vil der primært i Trekantområdet helt fra Horsens til Kolding og ud med Billund og Vejen være risiko for glatte veje, advarer DMI.

Vejdirektoratet har sendt saltvognene ud på vejene fra 04-tiden, men risikoen for glatte veje varer ikke ved hele tirsdagen. Dagen begynder med temperaturer omkring frysepunktet. Dog vil nedbøren aftage og solen begynde at kunne skimtes i løbet af eftermiddagen. Temperaturen stiger til 5-10 grader, og vinden aftager.

Begge politikredse, Sydjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi, melder om en rolig nat i trafikken. Dog skete der ved 05.30-tiden et uheld på motorvej E20 lige nord for Kolding i retning mod Fyn, der i ti minutter kortvarigt spærrede for al trafik. Der er indtil videre ingen meldinger om årsagen til uheldet.

Snevejret er det sidste i denne omgang, og forårsvarmen banker på, så kan det meget vel vise sig at være vinterens sidste krampetrækninger, vi ser lige nu. Onsdag lover DMI op til 15 graders varme i Syd- og Sønderjylland. I den kommende weekend fortsætter de samme høje temperaturer og indleder foråret for alvor.