Sommerhusejer: Ingen fremmede på min grund

Sommerhusejer retter sig efter påbud fra Kystdirektoratet, men vil stadig ikke have vandrende personer på sin grund.

Kystdirektoratet har påbudt sommerhusejeren på den yderste spids på Juelsminde-halvøen, Michael Larsen, at fjerne de store sten, som han har udlagt på en trampesti langs stranden. Stenene skal være væk senest ved midnat søndag.

- Det er bragt i orden, så nu skulle det være, som det var før, fortæller Michael Larsen til TV SYD og uddyber:

- Vi har allerede aftalt et møde med Kystdirektoratet, og hvis der er sten, som ligger forkert, bliver de flyttet med det samme, mens vi er der, siger Michael Larsen, der ikke vil røbe datoen for mødet.

Jeg er ikke interesseret i at have folk til at gå lige foran mit soveværelsesvindue på min egen grund. Michael Larsen, sommerhusejer, Bjørnsknude

Michael Larsens sommerhus på adressen Bjørnsknudevej 76 i Juelsminde har længe været genstand for uoverensstemmelser mellem ham og folk, der langs strandkanten vil runde Bjørnsknude, som er den yderste spids af Juelsminde-halvøen.

- Jeg er ikke interesseret i at have folk til at gå lige foran mit soveværelsesvindue på min egen grund. Vi har fulgt loven og de anvisninger, vi har fået fra Kystdirektoratet og kommunen. Jeg mangler modsat, at de vandrende også accepterer loven og ikke går på min grund. De må gå nede i vandkanten, siger han til TV SYD.