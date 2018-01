Sprøjtemiddel i drikkevandet i Jernvedlund

Drikkevandet i Jernvedlund er forurenet af et sprøjtemiddel, der er forbudt i dag. Borgerne kan dog stadig bruge vandet.

Drikkevandet i 260 ejendomme i Jernvedlund er forurenet af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Eller rettere sagt desphenyl-choridazon er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlet Chlorizadon.

Der er målt op til 0,33 mikrogram af stoffet i tre boringer i Jernvedlund, og grænseværdien for det pågældende stof er 0,1. Borgerne kan stadig drikke vandet og bruge vandet i husholdningen, og der skal være langt mere i vandet, før det bliver skadeligt for mennesker. Esbjerg Kommune arbejder på at finde en løsning.