Sygehusinventar for tusinder skal skrottes: Det er noget svineri

Inden 1. februar skal det nu lukkede Give Sygehus været tømt for møbler som nu bliver smidt til skrot. Det forarger borgerne i Give.

Stole, lamper, natborde og en masse andre møbler bliver i disse dage smidt i blå containere og kørt på lossepladsen. Det er det gamle Give Sygehus, der som led i en spareplan er blevet lukket, der er ved at blive tømt for møbler.

- Jeg vil simpelthen kalde det dybt forargeligt. Svineri, for at sige det på rent dansk, siger Else Brink, pensionist.

Else Brink har tidligere arbejdet som hjemmehjælper i kommunen, og hun forestiller sig, at mange ældre borgere kunne have stor glæde af møblerne.

Else Brink tror, at et natbord som dette kunne være til glæde mange steder. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD.

- Sådan et natbord får de sandelig ikke tildelt fra kommunen, de er godt slidte og brugte, dem vi får. Sådan et ville de fleste mennesker, der ligger i sengen i døgndrift, være lykkelige for, siger Else Brink.

Normalt vil møblerne i sådan et tilfælde blive overdraget til et andet sygehus, men på Give Sygehus har man vurderet, at møblerne var for slidte til at blive sendt videre.

Else Brink håber dog stadig på, at møblerne kan komme til at gøre nytte et andet sted.

- Jeg håber, at nogen bliver opmærksomme på, hvordan regionen smider med vores penge, for jeg synes faktisk ikke, at det er okay.

